Solari sobre la apretada agenda de América: 'No hay pretexto, debemos estar preparados'

El América vive una semana muy apretada. Este miércoles juegan el partido de Vuelta por los Octavos de Final de la Concachampions ante el Olimpia de Honduras, mientras que el sábado enfrentará al Cruz Azul en el Clásico Joven; sin embargo para el técnico Santiago Solari, tener un día de descanso menos no es pretexto y señaló que su equipo además de ir paso a paso tiene que estar bien preparado para recuperarse.

“El calendario no lo hacemos nosotros, es así y ahora nos toca competir el miércoles y jugar el sábado, tendremos un día menos de descanso, pero eso ya lo tendremos que mirar más adelante, otra vez tocará al revés y tenemos que hacer lo posible y lo necesario para recuperarnos y para estar bien, pero nos tenemos que enfocar ahora en el partido con Olimpia primero y ya luego ver el partido del fin de semana, que viene muy cerquita, es cierto, pero primero tenemos que ir paso a paso y después veremos porque para pensar en Concachampions más adelante, tenemos que pasar mañana y para pasar mañana, tenemos que estar concentrados en ese partido y ponerle a este partido la energía que tenemos mañana”, declaró en conferencia de prensa.

Solari consideró que lo ideal es que los equipos lleguen en igualdad de condiciones a jugar sus compromisos, y recalcó que no es ningún pretexto tener un calendario apretado, pues a veces también se puede tener días de descanso a favor.

“El calendario juega, no lo arma nadie, esto no es culpa de ningún equipo o de otro. Lo ideal es que los equipos lleguen en las mismas condiciones a sus enfrentamientos porque es la manera mas justa, pero no podemos culpar a nadie porque a veces toca a sí y a veces puede tocar al revés que le toca a uno el descanso. Es cierto que jugar cada tres días no es sencillo, pero una cosas es jugar miércoles, domingo y otra cosa es jugar miércoles, sábado, de todos modos estos son hechos, suceden, no son excusas, ni mucho menos porque hay veces que te tocan a favor esas horas o ese día de descanso de más y a veces te tocan en contra y lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en gestionar este partido y luego recuperarnos para el siguiente”, agregó.

