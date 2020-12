Furch tras salida de Santos: 'Es una decisión a la que te van empujando'

Luego de que Atlas anunció el fichaje de Julio Furch de cara al Guardianes 2021, el 'Killer' argentino dejó entrever que su salida de Santos fue una 'movida' por parte de quienes toman las riendas de ambas instituciones: Grupo Orlegi.

En entrevista con Multimedios, Furch confesó que en el pasado dejó de lado varias ofertas para cambiar de aires, pues el arraigo que formó con los verdiblancos y en Torreón era cómodo, por lo que mira este desafío como una decisión "a la que te van empujando".

"De todo un poco, me sorprendió. Quizá estaba muy bien y se lo dije de entrada a la dirigencia de acá (de Santos) como a la de Atlas, me sentía muy bien en Santos y en mercados anteriores he dejado pasar muchas ofertas y sentí que en esta podía ser una nueva posibilidad para mí, nuevos desafíos.

"Yo por ahí tengo que decir la última palabra y es una decisión a la que te van empujando, digamos. Traté de asimilarlo y de tomar la mejor decisión con mi familia. Lo que se nos vino a la cabeza es lo de buscar nuevos retos y fue difícil la decisión de dejar Santos porque el cariño es muchísimo y me sentía muy bien aquí", sentenció.

