Atlas: Aficionados se reunieron afuera del Estadio Jalisco pese a pandemia

Previo al duelo entre los Zorros y el Querétaro, varias decenas de aficionados del Atlas acudieron a mostrar su apoyo a las afueras del Estadio Jalisco a pesar de la pandemia del coronavirus.

En las imágenes se puede observar que los fanáticos no cumplen con la sana distancia. Además, no todos traen cubrebocas y algunas no tienen la mascarilal colocada de la manera correcta.

Cabe recordar que justamente por la situación del Covid-19, hasta el momento los partidos del Apertura 2020 deben jugarse a puerta cerrada en toda la República.

Actualmente, Atlas es el peor equipo de la Liga MX. Los Zorros apenas suman dos puntos producto de dos empates y no han ganado en lo que va del torneo.

