Atlas: Javier Abella reconoció sentir frustración y enojo por la situación de los Zorros

En Atlas están dolidos por el mal arranque de torneo, mismo que generó la salida de Rafa Puente del banquillo; sin embargo, Javier Abella aseguró que están trabajando para salir del bache futbolístico y confía en poder subir en la tabla, al menos a puestos de repechaje.

“Siento frustración, enojo, no me gusta ver a Atlas en esa situación. Somos responsables nosotros de no conseguir esos triunfos. Lo único que me ocupa es seguir trabajando y esforzándome con mis compañeros.

“La urgencia de ganar está, obviamente tenemos esa espinita clavada de no poder conseguir los resultados. Cuando los resultados no están se deben ir el técnico, pero no es solo su responsabilidad. No pudimos respaldar dentro de la cancha a Rafa, eso nos deja dolidos, pero la mejor manera de darle la vuelta es empezar una racha de triunfos, que esta racha negativa se convierta en positiva”, explicó en conferencia.

El lateral rojinegro reveló que su nuevo entrenador, Diego Cocca les ha pedido mantener el orden de la zaga, además de asegurar que tiene una idea de juego bien definida.

“Creo que me sentí bien, el equipo entendió bien la idea de Diego que nos hizo llegar por medio de Rubén. Ser un equipo ordenado, hay que tener mucho orden y mantener el cero atrás, lo hicimos de buena manera.

“No tuve la fortuna de tener a Diego en Santos, no recuerdo muy bien su etapa, yo estaba en Sub 17. Lo que nos habla es que ha pasado en varios equipos, que ha aprendido, le ha dado una forma más clara a su manera de jugar, la ha pulido y eso es bueno para nosotros. Estamos muy receptivos, ganas de crecer y el equipo quiere revertir esa situación. Queremos cambiar todo lo que hemos pasado en los últimos meses, confiamos en que con Diego esto va a cambiar”, detalló.

Abella destacó la importancia de que ahora es posible calificar a la Liguilla incluso estando en la posición 12

“Ahí se abre esa brecha para poder ingresar, es lo que nos queda. Salir del fondo de la tabla, no volvernos locos, es ir poco a poco, ir partido a partido. Lo más importante ahorita es Querétaro”, concluyó.

