Atlas: Cocca aplaudió el carácter y madurez de los Rojinegros ante Puebla

El Atlas está encendido, a pesar de la repentina salida de Luciano Acosta y para Diego Cocca, timonel rojinegro, la victoria ante Puebla es una muestra del carácter de los zorros.

“Es un equipo que se armó en la pretemporada, estamos poniendo juveniles, estoy muy conforme con los últimos partidos, hoy fue una gran muestra de carácter en una cancha muy difícil, cuando tuvo que recuperar pelotas lo hizo. Pero esto está empezando, tenemos muchos jugadores que potenciar y ese es el proyecto que tenemos con la directiva. Se tomó la decisión de aprovechar la oferta de Luciano, así que lo principal es el equipo. Se fue Luciano, le deseamos la mejor de las suertes y nosotros seguiremos construyendo”, dijo Cocca.

“Jugamos como un equipo, todos presionaron al rival y realmente lo superamos en el primer tiempo, le robamos la pelota, generamos oportunidades de gol. El segundo fue parejo, tuvimos dos de gol, por fortuna lo metimos nosotros. Estoy muy contento con la madurez y lo hecho dentro de la cancha”, añadió.

Ahora, los rojinegras deberán enfrentar a Cruz Azul, y ante la posibilidad de destronar al actual líder, Diego Cocca aseguró que en el futbol todo es posible y su equipo aspira a una victoria para convertirse en protagonista.

“En esto del futbol los resultados no puedo garantizarlos. Lo que sí puedo garantizar es el compromiso del equipo dentro de la cancha, de eso no hay dudas. Cuando el mensaje de adentro para afuera es claro y la gente lo veo y lo siente, seguramente la gente se va a ilusionar, queremos ser protagonistas y sostenernos, no es fácil, pero lo estamos logrando, no podemos aflojar para que esto lo pueda disfrutar la afición (cuando regresen al estadio), apuntó.

