Atlas: Ozziel Herrera reveló que practicó beisbol y atletismo antes de enamorarse del futbol

El Clásico Tapatío de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2023 fue muy especial para Ozziel Herrera, pues fue su partido número 100 con el Atlas.

El joven delantero de los Zorros alcanzó dicha cantidad de juegos rápidamente, con tan solo 21 años.

Ángel Hoyos fue el entrenador que lo debutó, lo hizo el 24 de noviembre de 2018, cuando él tenía 17 años.

Su padre es Héctor Herrera, un atleta cubano que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, en la prueba de relevos 4x400 metros.

"Mi papá llegó a Culiacán por una oferta de trabajo, ahí conoció a mi mamá y se enamoraron. Yo soy más mexicano que el nopal. La verdad que mi papá ha estado conmigo toda la vida, porque él ya vivía aquí desde antes que yo naciera", contó en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Explicó cómo fueron sus inicios en el deporte: "Mi papá me exige mucho. Desde chiquito sabía que iba a practicar algún deporte. La verdad que siempre me gustó. Mis papás me inculcaron el espíritu deportivo y la exigencia de la competencia", agregó.

Era muy bueno en otras disciplinas: "Tuve mi paso por el beisbol y por el atletismo. Cuando fui a jugar futbol fue diferente, fue lo que más me gustó", finalizó.

Ozziel Herrera es una de las 'joyas' de la Liga MX, ya fue campeón con el Atlas y recientemente cumplió su sueño de debutar con la Selección Mexicana.

El exentrenador rojinegro, el argentino Diego Cocca, lo convocó para el juego amistoso contra los Estados Unidos y podría llamarlo para los partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf o de la Copa Oro.

