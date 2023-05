Un giro inesperado. La exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por desvíos de recursos en contra del Gobierno.

La polémica se centra en el préstamo de 230 millones de pesos otorgado a Grupo Pachuca para la adquisición del estadio "Nou Camp", propiedad del Club León.

Según información de los medios Zona Franca y AM, la denuncia también sería en contra de Libia García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, cuando se hizo el préstamo, a su vez a Héctor Salgado Banda, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración.

“Presentamos una denuncia por desvío de recursos públicos del patrimonio de los guanajuatenses para otorgar un crédito preferencial al Grupo Pachuca, y sin tener facultades el Poder Ejecutivo a través de la secretaría de Finanzas”, señaló Botello para Zona Franca.

Por su parte, Edmundo Soto, subsecretario de Finanzas e Inversión, destacó que, el dinero prestado no se le quitó a un programa o área, cabe destacar que el aplazamiento es por seis años para pagar.

“No es propuesto, no estamos afectando ninguna partida presupuestal, no se le quitó a una partida. En ese momento esa fue una de las condicionantes: si hay dinero, se le presta, si no hay, no puedes prestar lo que no tienes, argumentó Joel Humberto Estrella, procurador Fiscal.

Todos los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de denunciar los actos de corrupcion del Gobierno. Hoy presenté la denuncia contra el @gobiernogto ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por el préstamo ilegal a Grupo Pachuca para la compra del #estadioleon pic.twitter.com/2XjSBYoM5b — Bárbara Botello (@Barbara_Botello) May 11, 2023

Hasta el momento, Grupo Pachuca no ha hecho ningún comentario al respecto, sin embargo, la afición del Club León y la ciudadanía en general se mantienen atentos a los avances de esta denuncia.

