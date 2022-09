Cocca tras hilar otra derrota de Atlas ante Rayados: "Estamos pasando mal momento"

El timonel rojinegro Diego Cocca se quejó del poco tiempo que tuvo para preparar el torneo luego de que Atlas se consolidara como Bicampeón en el Clausura 2022, y ahora se encuentre en el sótano de la Liga MX ocupando el lugar 17 con únicamente 10 unidades sin oportunidad de entrar a Repechaje.

La molestia del técnico se da después de que La Academia cayerá una vez más este sábado 17 de septiembre ante Rayados (2-0) en el Gigante de Acero, hilando así una tercera derrota.

"Son muchísimos factores, primero dos preparaciones de torneo para las cuales tienen 10 días de vacaciones y 10 para prepararlos, en la primera nos alcanzo y la segunda ya no".

Cocca destacó que su plantel no es basto por lo que es complicado mantener el nivel cuando los futbolistas están cansados.

Es la realidad de lo que pasa, no es un premio salir campeón y tener después 10 días para prepararlo y somos un equipo que no tenemos un plantel largo ni jugadores reemplazables".

El dirigente destacó los momentos en los que su escuadra tuvo oportunidad para firmar pero faltó contundencia.

"Estamos pasando mal momento, jugamos con valentía, buscamos el partido, estaba muy parejo, tuvimos dos manos a manos minuto 20 y 30, no pudimos liquidar".

Al final, aseguró que no existe algún problema dentro del vestidor y ahora sólo les queda centrarse en ganar el último partido del torneo ante Necaxa para el próximo 1 de octubre.

"No se vio la diferencia, no queda más que levante la cabeza y pensar en el último encuentro e intentar ganar. No hay problemas dentro del vestidor, simplemente no pudimos preparar bien y hoy quedó demostrado".

