Tano Ortiz tras el Clásico Nacional: 'No salió como planeamos, me sorprendió el rival'

Pese a haber conseguido los tres puntos en el Clásico Nacional, Fernando Ortiz, técnico del América admitió que no se dio el partido como lo tenía en mente, pues Chivas los sorprendió.

"No, no nos salió tal cual lo planeamos. Me sorprendió el rival", declaró el Tano en conferencia de prensa.

América comenzó ganando muy rápido el partido, pero con el correr de los minutos, el Rebaño Sagrado se fue asentando en el terreno de juego y logró descontar el marcador, en gran parte por qué los de Coapa no supieron aprovechar sus oportunidades.

"No estábamos precisos, se los dije en el vestuario. El rival también juega. Es un equipo poderoso", agregó Ortiz.

Finalmente, el técnico argentino destacó el hecho de que los azulcremas ya están dentro de la Liguilla, y se comprometió a que el equipo mantenga la intensidad que vienen mostrando para luchar por el título.

"Estamos dentro de la Liguilla, lo importante es que trabajemos día con día para mantener la intensidad. Se ganó un partido muy importante con nuestra afición y en nuestra casa", finalizó.

