Tradiciones de Pensilvania: Sacerdote bendice el campo de los Steelers previo al juego contra Baltimore

Previo al arranque del juego de Semana 18 de la NFL, entre los Pittsburgh Steelers y los Baltimore Ravens y que era crucial para la pretemporada del equipo del acero, ocurrio un momento insólito que fue captado por las cámaras de la liga, pues un cura bendijo la cancha del equipo local.

¿Tierra y equipo santo?

A minutos de que los dos equipos de la Conferencia Americana salieran al campo, un sacerdote de Pensilvania salto al emparrillado a lanzar agua bendita en todas las zonas, esto con el fin de que el equipo del acereros no cayera.

Este momento insólito causó revuelo en redes sociales, pues el equipo local mostró que haría cualquier cosa con tal de no dejar escapar la victoria ante el histórico rival y que significaba su pase a los Playoffs.

Al final, el equipo de Pittsburgh logró derrotar de último minuto a los Ravens de Lamar Jakson, esto tras empatar en la pizarra 24-24 en el tiempo regular y concluir con una victoria en tiempo extra para los de casa.

Playoffs listos

Tras la victoria de Pittsburgh, la fase final de la NFL está lista para enfrentar los duelos de Playoffs, donde el equipo de Pensilvania enfrenta a los Houston Texans en el juego de comodines que dejará al rival de los Broncos de Denver.

Con el triunfo asegurado en tiempo extra, Pittsburgh cerró la temporada regular con impulso de cara a los Playoffs, donde ahora deberá trasladar esa inercia positiva al cruce ante Houston.

Pittsburgh is doing everything in its power to win this game.

