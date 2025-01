Gonzalo Pineda tras empate con Cruz Azul: 'Me voy satisfecho por la reacción del equipo'

Gonzalo Pineda dijo estar satisfecho con el empate a Cruz Azul en su debut en la Liga MX. A su vez, mencionó que le gustaría que hubieran más entrenadores mexicanos.

“Hay una gran gama de entrenadores llámese extranjeros que mexicanos, tendremos que hacer bien las cosas y si eso ayuda ojalá que así sea, hay muchos que merecen una oportunidad y lo que puedo hacer es hacer bien mi trabajo, pero lo importante es Atlas y me debo al Atlas, si eso ayuda, ojalá”, declaró.

El estratega rojinegro, señaló que está orgulloso de su plantel, y sobre todo por cómo reaccionan los jóvenes que buscan un lugar en el cuadro titular.

“Me voy satisfecho, contento sería irme con los tres puntos, por la reacción del equipo, creo que la personalidad de muchachos jóvenes, me ilusiona mucho, todos son importantes para mi. Ante el equipo que sale mejor con la pelota me ilusiona, vamos por el camino correcto”, argumentó.

“Contento. En el primer tiempo nos supera Cruz Azul en lo táctico, pero en el segundo recompusimos el camino, genéranos ocasiones, pero conseguimos el empate. De no haber tenido situaciones físicas al final del partido, hubiéramos podido empujar un poquito más para apretar”, finalizó.

