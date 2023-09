Javier Abella sobre sanción de Edyairth Ortega: 'Estamos sorprendidos y asombrados'

Javier Abella, lateral de Atlas, hizo declaraciones con respecto a la reciente resolución del caso de Edyairth Ortega, canterano rojinegro, quien dio positivo en un control antidopaje y enfrentará una suspensión de cuatro años.

“Hoy en la mañana que estábamos desayunando nos enteramos de esa situación y lo platicamos en la mesa. No tenemos mucha información y datos, creo que las reacciones que tuvimos fue de sorpresa y de asombro por el tiempo que es, cuatro años, pero no tenemos mucha información y no sabemos nada más al respecto", mencionó Javier Abella en conferencia de prensa.

Por otra parte, el elemento mostró su apoyo al joven jugador en esta situación, pues declaró que debe estar pasando por un momento bastante difícil y tanto él como sus compañeros deberán mostrarle su ayuda.

“Con Edyairth hay que mostrar el apoyo, estar todos con él, ver de qué manera lo podemos ayudar, porque debe estar pasando un momento complicado", argumentó.

Los rojinegros visitarán a los Bravos este viernes 22 de septiembre en el Olímpico Benito Juárez para continuar con la inercia ganadora, luego de vencer a Tigres 2-0.

