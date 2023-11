Atlas terminó el Apertura 2023 siendo el segundo peor equipo de la temporada, sólo por arriba de Necaxa. Ahora tras jugar su último partido, el entrenador, Omar Flores, habló sobre el mal cierre del equipo.

Los rojinegros terminaron con una racha de ocho partidos sin poder ganar, esta situación le costó el puesto a Benjamín Mora. Ante esto, Omar Flores, aseguró que terminó tomando un equipo en una situación muy complicada y al final no pudo ayudar a revertir el camino.

“Veníamos cargando muchas cosas. En lo personal, entrar a una situación tan compleja, tan complicada, me ayuda a ir forjándome como entrenador. Al final, no salieron las cosas como queríamos, que era cerrar de forma mucho mejor en cuestión de puntos y funcionamiento. El balance, pues es lo que refleja tabla. Tenemos que replantear muchas cosas, es tiempo de analizar y tomar muchas situaciones para aprender, poner el foco en el siguiente torneo y que no nos vuelvan a suceder las cosas que nos pasaron en este torneo”, explicó el DT en conferencia de prensa.

Flores agregó que, a pesar del mal cierre de torneo, los jugadores y cuerpo técnico ya piensa en el siguiente torneo, donde intentarán dejar el mal paso atrás y darle nuevas alegrías a una afición con quienes se sienten en deuda.

“Se sienten en deuda con la afición, con el equipo, con todo mundo, así es que el ambiente en el vestidor es como debe de ser, con tristeza, pero con un compromiso para el siguiente torneo entregar mejores cuentas, mejor rendimiento y más alegrías a la afición del Atlas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'FIDEO' ÁLVAREZ SOBRE CRUZ AZUL: 'SU AFICIÓN LOS HA ABANDONADO'