Eduardo Fentanes sobre regresar a Necaxa a la Liguilla: 'Estoy seguro que podemos hacerlo'

Necaxa cerró el Apertura 2023 siendo el peor equipo de la Liga. A pesar de ser un torneo para el olvido, el entrenador de los Rayos, Eduardo Fentanes, habló con respecto al futuro del club en donde buscarán revertir el camino actual.

El entrenador reconoció que, a pesar de terminar en último lugar en la Tabla general, mostraron aspectos positivos y ahora estarán buscando dejar atrás el Apertura y concertarse en el siguiente torneo.

“No tenemos nada que presumir, terminar último no te puede enorgullecer en nada, pero al final el balance se hace de este cuerpo técnico, conseguir efectividad del 40% que en México no es sencillo. Logramos levantar, el déficit era grande y no se alcanzó a notar de mejor manera”, comentó Fentanes en rueda de prensa

Ahora el entrenador de los Rayos reveló estar ilusionado por la campaña entrante donde buscarán regresar a los puestos de Liguilla, donde no han logrado estar en años recientes.

“Claro que me ilusiona, hay material de cantera muy interesante, hay condiciones de trabajo muy importante que no todos los clubes ofrecen. Ahora vendrá una etapa importantísima que es de planeación de una nueva plantilla que nos permita competir de mejor manera.

“Me ilusiona mucho, sé el compromiso de dirigir a este equipo que es de los históricos, hoy tengo mayor conocimiento y estoy seguro que podemos hacerlo mejor de lo que se hizo en este relevo, para poner al club a competir de nuevo en Liguillas. Son varios torneos que no se logra y la ilusión es enorme, estoy muy agradecido con la directiva”, finalizó el DT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PIOJO' HERRERA ARREMETE CONTRA EL TAS TRAS QUEDAR FUERA DE PLAY-IN CON XOLOS: "NO ENTENDÍ LA SOLUCIÓN"