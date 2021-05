Pepe Riestra, satisfecho con debuts en Atlas: 'El gran reto viene en consolidarlos'

El presidente del Atlas, Pepe Riestra, está complacido con que los Zorros son el club que ha debutado a más jugadores en los últimos cinco años según un reportaje realizado por RÉCORD; sin embargo, ahora desea enfocarse en consolidar a sus canteranos.

“Creo que es un gran artículo que refleja lo que viene trabajando el futbol mexicano en los últimos años, donde la gran mayoría de los equipos, por lo menos así lo dice la nota, han tenido más de 10 jugadores debutados en los últimos cinco años. El gran reto viene en la parte de consolidar y esa sería una gran segunda parte y ojalá que nuestros amigos de RÉCORD lo logren. De esos 25 debuts que ha tenido Atlas en esos cinco años ¿cuántos han consolidado?, ¿cuántos han logrado jugar más de 50 partidos? Y ¿dónde están hoy?

“Siempre se lo digo a los jugadores de fuerzas básicas, me tocó trabajar muchos años en básicas, llegar es muy difícil, pero mantenerse cuesta el doble y es ahí donde ahora hay que trabajar”, detalló en charla con RÉCORD.

El directivo de los Zorros destacó el proceso de maduración que están teniendo varios elementos del primer equipo siendo titulares indiscutibles en el esquema de Diego Cocca; sin embargo, considera que ante la falta de espacios en los clubes para los juveniles se debería de exponenciar la exportación para seguir generando nuevos talentos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEPE RIESTRA: 'EN ATLAS TENÍAMOS CONSIDERADA LA POSIBILIDAD DE PAGAR A MULTA POR EL COCIENTE'

“Este torneo, que fue atípico porque no debutó a ningún jugador, ya que comúnmente siempre se debuta a uno, pero lo que sí pasó es que tuvimos a Jéremy (Márquez), a Diego (Barbosa), a Jairo (Torres) como titulares. Empezamos a consolidar, el equipo empieza a crecer y construir en ese camino.

“Una cosa es que te den un día el debut y otra que te den la confianza de estar varios partidos y eso no es sencillo. Se requiere de mucha personalidad y es el reto que tenemos hacía adelante. El chiste es consolidarlos y que sigan jugando en primera, y ¿por qué no?, salir al extranjero. Más del 80 por ciento de los clubes en México trabajan muy bien sus fuerzas básicas y no hay esos espacios. Ahora hay que crearlos y si no, exportar más para darle salida a todo ese talento que México está produciendo”, culminó Riestra.