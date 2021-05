Atlas: Riestra destacó que los Rojinegros ya están asumiendo mentalidad protagonista

Atlas ya encontró la clave del éxito. El presidente del conjunto rojinegro, José Riestra, aseguró que dentro del club ya están asumiendo una mentalidad en la que se debe apostar todo por trascender, con lo que está convencido de que trasformarán a la institución en una protagonista del futbol mexicano.

“El contagiarnos de esa cultura de hacernos protagonistas de nuestro propio destino. Estoy convencido y en el grupo lo he vivido de que el que cuida lo que tiene y no está dispuesto a arriesgar, no gana. Muchas veces en el futbol, uno cuida el resultado o el momento y muchas veces eso no te lleva a buen puerto.

“Es un deporte donde sabemos que puedes ganar, empatar o perder, pero el que no arriesga para querer ganar, difícilmente lo consigue y esa es la cultura que estamos cambiando, todos queremos conseguir cosas importantes basados en un proceso, en estructura, en infraestructura y eso sabemos que como consecuencia traerá los resultados. ¿Cuándo? No lo sé, porque no es un tema de tiempo, es un tema de no dejar de trabajar todos los días en poder conseguir eso”, explicó en entrevista con RÉCORD.

Los Zorros han registrado un buen semestre en todas las categorías, ya que tanto en la Sub 17, Sub 20, Femenil y primer equipo arribaron a la segunda fase del campeonato, viviendo uno de los mejores semestres de la institución a nivel general.

Sin embargo, la escuadra de la Academia no está conforme y están deseosos de seguir cosechando éxitos, principalmente en el equipo varonil, con el que ya lograron dos de los tres objetivos trazados al arranque del torneo.

“La ambición siempre será el buscar más, es parte de la cultura del grupo, de la institución, siempre buscar más. Ha sido un torneo que consideraría positivo y más si tomamos en cuenta las primeras cinco jornadas donde no pudimos ganar.

“Después el equipo mostró lo que se venía trabajando desde la pretemporada, esa unión de grupo, esa hambre de querer hacer bien las cosas y terminamos el torneo cumpliendo, hasta hoy, dos de los tres objetivos: El primero era salir del último lugar del cociente; el segundo poder calificar a la Fase Final y obviamente el tercero es poder pelear por el título y ser un equipo protagonista”, concluyó Riestra.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PEPE RIESTRA: 'EN ATLAS TENÍAMOS CONSIDERADA LA POSIBILIDAD DE PAGAR A MULTA POR EL COCIENTE'