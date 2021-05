Pepe Riestra: 'En Atlas teníamos considerada la posibilidad de pagar a multa por el cociente'

Grupo Orlegi tenía contemplado cierta cantidad de dinero en caso de tener que pagar la multa. El presidente de Atlas, Pepe Riestra, reveló a RÉCORD que desde que adquirieron a los Zorros se tenía un presupuesto por si no lograban salir de los últimos tres lugares.

“Sí, desde que se asumió por parte de Orlegi la responsabilidad de adquirir al Atlas en las proyecciones de las situaciones estaba considerado que era parte de la situación el poder afrontar una multa, obviamente el reto principal era no tener que pagar nada, pero desafortunadamente no lo conseguimos, pero sí salimos del último lugar, porque al final lo que generaba el salir de esa posición no era solamente el reducir una cantidad importante de 120 millones a 70, sino también la posibilidad de jugar una Liguilla y eso también cambia la forma de pensar, genera recursos”, reconoció el directivo.

Riestra admitió que el plan para no volver a desembolsar una fuerte cantidad de dinero es necesario que se conviertan en protagonistas y sean contendientes recurrentes al título.

“Justamente eso, ser protagonistas. Cuando uno se acostumbra a estar dentro de los primeros ocho lugares en vez de estar pensando en año con año en el tema del cociente, estás pensando año con año en el título, en torneos internacionales, representar a México en la Concacaf, en el Mundial de Clubes, entonces creo que por ahí es la línea, acostumbrarnos a hacer más de 25 puntos todos los torneos y eso te aleja automáticamente de esa situación.

“Obviamente hay una sensación de adentro de que pudimos haber salido de esos últimos tres lugares, por ahí dejamos ir muchos puntos en esta cuestión de los partidos dobles no alcanzamos el porcentaje que nos habíamos propuesto, y ahí dejamos ir una gran oportunidad”, concluyó.

