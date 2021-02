Pablo Guede: 'Me quedo con darle la vuelta al marcador tras ir perdiendo ante San Luis'

Después de una partido muy intenso, Atlético San Luis y Tijuana dividieron puntos, luego de empatar 2-2. Sin embargo, el técnico de los Xolos, Pablo Guede terminó satisfecho con el trabajo que hicieron sus jugadores dentro de la cancha.

"Me quedo con todo lo positivo que hizo el equipo que fue mucho. Empezar perdiendo en esta cancha (Estadio Alfonso Lastras) contra este rival (Atlético San Luis) 1-0 y darle la vuelta al marcador, creo que es mucho más meritorio que el empate. Yo me quedo con todo lo positivo, con todo lo positivo que vinimos a jugar acá.

"Después los planes obligados nos cambiaron un poquito los planes, pero la verdad estoy orgulloso del sacrificio que hicieron los jugadores", mencionó en conferencia de prensa el estratega argentino.

Por otra parte, el timonel de los Xolos aseguró que ante la auténtica guerra que dieron en el terreno del Atlético San Luis no se iba a basar en errores, pues los de la jauría hicieron cosas buenas ante los dirigidos por Leonel Rocco.

"No me voy a basar en los errores. No, porque creo que hicimos muchísimas cosas buenas, de qué sirve recalcar un error puntual o dos errores puntuales, no sirve de nada. Yo quiero ser positivo porque el equipo me brinda lo que brinda dentro del campo para ser positivo; por lo tanto, ya analizaré el partido y seguramente habrá errores porque siempre los hay, pero creo que las virtudes de los jugadores fueron muy superiores a los errores", apuntó.

