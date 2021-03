Rocco tras empate vs Toluca: 'La porcentual no nos compete; nuestro objetivo es la Liguilla'

Tras el insípido empate entre San Luis y el Toluca, Leonel Rocco dejó en claro que al conjunto potosino no le preocupa el tema porcentual, pues su principal objetivo es acceder a la Liguilla.

“Nosotros no llevamos la tabla porcentual, no es un tema que nos competa a nosotros, nosotros tenemos un objetivo muy claro que es entrar a la Liguilla, nosotros no miramos la tabla porcentual", declaró el entrenador en conferencia de prensa post partido.

Rocco destacó la preparación física con la que cuenta su equipo, el cual solo gastó dos cambios en el duelo ante los Diablos.

“El equipo mostró que está muy preparado porque hasta el último minuto corrió, inclusive hubo dos cambios solamente, en ese tema no hay ningún tipo de excusas, el equipo respondió de la manera que nosotros pretendemos”, comentó.

