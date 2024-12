¡Campeones! Atlético de San Luis Sub 23 remonta ante Tigres y se corona en el Apertura

Campeones. A pesar de haber sido goleados este sábado ante Monterrey en las Semifinales del Apertura 2024, Atlético de San Luis hoy puede festejar pues, su categoría Sub 23 se coronó campeón del torneo.

El conjunto rojiblanco llegó al duelo de este domingo con la desventaja de 1-0, tras haber perdido el jueves pasado en casa ante Tigres. Ante esto debían si o sí ganar en el Volcán por dos goles para levantar el trofeo.

Tigres parecía estar decidido a sacar el campeonato y cobrar ventaja del primer equipo, quienes fueron eliminados por Atlético de San Luis en los Cuartos de Final. Tras siete minutos de iniciado el partido ya lo ganaban 1-0 y 2-0 en el global.

A pesar de la desventaja, San Luis respondió al minuto 12 con una anotación de Diego Abitia. Para el 23, el propio Aabitia marcaría el 1-2 y 2-2 global ilusionando al equipo con su primer título.

Poco antes del final del primero tiempo David Rodríguez pondría el 1-3 resultado que le valdría a los rojiblancos para coronarse campeones de la categoría, siendo este el primer título en la historia del equipo.

Con esto San Luis se une a Pachuca (Sub 19), Necaxa (Sub 17) y Toluca (Sub 15), como los equipos que se proclamaron campeones en el Apertura 2024 este fin de semana.

