Ronaldo Nazario: "Los equipos mexicanos pueden sorprender en el Mundial de Clubes"

El exfutbolista Ronaldo Nazario compartió su perspectiva sobre el Mundial de Clubes 2025 y el papel que desempeñarán los equipos mexicanos en el torneo, que se celebrará en Estados Unidos. Durante su intervención, el legendario delantero, quien militó en equipos como el Real Madrid, también reflexionó sobre la importancia de enfrentar a clubes de alto nivel.

Para Ronaldo, que este prestigioso certamen tenga lugar en territorio estadounidense es motivo de entusiasmo.

“Tener tantos equipos de todo el mundo aquí en Estados Unidos que siempre saben cómo recibir es algo emocionante. Tenemos que hacer justicia. Estados Unidos lleva años invirtiendo en el futbol, o sea, con chicos como con chicas y, sobre todo, con chicas en donde hacen trabajo increíble y yo creo que muy merecido lo que tiene ahora”, comentó.

El brasileño también destacó la relevancia de medirse contra grandes instituciones como el Inter y el Real Madrid: “Hay que jugar con los grandes como el Inter y Real Madrid, sobre todo porque en grupos fuertes. México tiene buena tradición en el futbol y puede sorprender como una vez ya sorprendió a Brasil. Tanto Pachuca como León tienen buenos equipos y Monterrey también”, agregó.

Además, Ronaldo confesó ser un seguidor del balompié mexicano y mantener una estrecha relación con los clubes del país. “Sigo bastante el futbol en México, tengo varios amigos. Como en Pachuca no tengo uno en especial, pero me encantan todos los equipos. He estado con varios de los presidentes hablando de futbol con ellos y tengo una relación con México increíble”, afirmó.

