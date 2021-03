Rocco tras derrota vs Querétaro: 'El único responsable soy yo; los jugadores los pongo yo'

Al Atlético San Luis de Leonel Rocco no le alcanzó para darle la vuelta al resultado de 2-1 que sacaron ante Querétaro, donde el proceso y el tiempo es muy fundamental.

"No nos quedamos nada conformes. El resultado que veníamos a buscar no se nos dio, no jugamos un buen partido y antes de que me pregunten, acá el único responsable soy yo; los futbolistas los pongo yo y por eso me hago cargo", explicó el timonel en conferencia de prensa.

Sin embargo, aunque el conjunto potosino empezó de buena manera el Guard1anes 2021, el entrenador charrúa comentó que el actual torneo es complicado para poder levantar al equipo.

"Lo que pasa es que es un torneo muy complicado. Es un torneo complicado nosotros habíamos arrancado de buena manera y tenemos que apuntar a volver a levantar al equipo que hoy no estuvo a la altura”, declaró.

Finalmente, tras la derrota que sufrieron a manos de los comandados por Héctor Altamirano, el estratega del conjunto potosino declaró que tendrá que recuperar el nivel de juego para los próximos seis partidos que quedan pendiente devla actual competencia.

“Somos profesionales y tenemos que dar vuelta rápido a la página, asumir las responsabilidades. Un paso para atrás solo para tomar impulso”, concluyó.

