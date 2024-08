Ronaldo Nájera asegura haber tomado la decisión correcta al dejar Tigres para llegar a San Luis

Feliz con su decisión de haber ido a San Luis. Ronaldo Nájera, mediocampista potosino que está viviendo el sueño de Primera División admitió que de haberse quedado en Tigres donde hizo Fuerzas Básicas, su debut en el Máximo Circuito pudo haberse alargado más tiempo por la calidad de la plantilla universitaria.

“La verdad no sabría porque pues igual allá como sabe todo el mundo es complicado por la calidad que tiene el equipo, las estrellas que tienen; justamente cuando me vine para acá hubo un cambio de directiva, entonces sí es un punto que, pues ahora no sabría dependiendo del Cuerpo Técnico que llegó”, comentó en entrevista con RÉCORD.

“Pero pues tienen grandes jugadores que es difícil de quitar a alguno porque es una estrella; y pues la verdad no sabría decirte si sí o si no porque pues igual al venir acá no era que tuviera algo seguro, trabajé por ello, pero si no es como que tuviera algo seguro; sí creo que ahora estoy feliz en donde estoy y aprovecharé estas oportunidades y trabajaré para mantenerme”, agregó.

Domenec Torrent, responsable de su debut ha sido pieza clave para Ronaldo quien aseguró que a sus 21 años ya se sentía listo para dar este salto al profesionalismo.

“Desde un principio es estar con la confianza en sí mismo, creo que es gran parte de todo, confiar en uno mismo y también en gran parte del Cuerpo Técnico y de mis compañeros que desde el día uno, me dieron la confianza que uno necesita; saber que estuve trabajando para esto eso me dio muchísima confianza, que estuve trabajando para ese momento y que yo sabía que estaba listo para para ese día”, afirmó.

Introvertido y sereno en sus festejos

En los 5 partidos que lleva disputados en la Primera División ha marcado dos goles, sin embargo, llama la atención que en ninguno se le vio una celebración efusiva especialmente considerando que se trataba de sus primeros goles.

“Mi familia igual me lo dijo, sí fue algo curioso ese de contra Volpi porque fue una jugada que tira Óscar, me cae rebote y al momento de golpear pues me salió el defensa, me salió a tapar entonces yo cuando tiro no veo si entró o si la agarró Volpi porque fue un poco dudosa; ahí entre el poste y todo eso yo me quedé esperando para ver qué onda y de repente volteo y veo a mis compañeros que vienen a celebrar conmigo y yo: ¿entró o qué pasó? fue un poco sorpresivo porque no vi la jugada pensé que la había agarrado”, relató.

“Igual también siento que es mi forma de ser, soy un poco introvertido la verdad; y pues anteriormente también pasaba en inferiores que metía goles y no era mucho de festejar o de ser tan eufórico entonces pues siento que también va por ese lado de como soy como persona”, aseguró Ronaldo Nájera.

