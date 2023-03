Chivas: Peláez critica la salida de Jesús Angulo: "Ya no estaba yo y valió ma..."

Ricardo Peláez aseguró que la directiva de Chivas se equivocó al dejar salir jugadores como Jesús Angulo y Uriel Antuna.

Peláez comentó durante una entrevista en el estadio Akron que Chivas podría ser un candidato al título este año si Antuna Y Angulo pudieran jugar con Alexis Vega y José Juan Macías, sin embargo, su salida del equipo terminó afectando al club.

"El Canelo yo no lo hubiera dejado ir de Chivas, pero ya no estaba yo y valió madres”, comentó el exdirectivo previo al Clásico Nacional.

De la misma forma, Peláez aprovechó para aplaudir la contratación de Veljko Paunovic a pesar de que el entrenador no conocía el futbol mexicano.

“Gran virtud del Guadalajara traer un técnico de quién sabe dónde, no conoce a nadie, no hay etiquetas para nadie, el señor no sabía nada, llegó, empezó a ver a todos sin saber nada de nadie. Lo ha hecho bien, por eso anda tan bien el Guadalajara, me da mucho gusto”.

