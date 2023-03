Cruz Azul: El único grande que no compite por el campeonato de goleo

Cruz Azul tuvo un repunte tras la salida del entrenador Raúl Gutiérrez, pero siguen sin aparecer sus delanteros, sacan los resultados gracias a la defensa.

Los celestes pasaron del decimoséptimo al noveno lugar de la tabla general, tras el interinato de Joaquín Moreno y los tres juegos que ha dirigido Ricardo Ferretti, pero los aficionados aún tienen algunas dudas.

Cruz Azul tiene cuatro triunfos en el torneo y los tres último fueron por la mínima diferencia: Atlas, FC Juárez y Pumas. Es el único grande de la Liga MX que no tiene a un jugador peleando por el título de goleo individual.

América tiene a Henry Martín, quien está en lo más alto de la tabla, con 10 tantos. Pumas tiene a Juan Ignacio Dinenno, quien registra siete dianas. Chivas tiene a Víctor Guzmán, quien se mantiene en la pelea, con cinco tantos, además, ha puesto varias asistencias.

Uriel Antuna es el goleador de La Máquina, con tres anotaciones, seguido por Charly Rodríguez, que ha hecho dos goles. Alonso Escoboza, Gonzalo Carneiro, Augusto Lotti, Cata Domínguez y Rodolfo Rotondi tienen solo un gol.

Los atacantes Michael Estrada, Ramiro Carrera e Iván Morales no han celebrado ninguna anotación en lo que va del Clausura 2023. Incluso, el chileno dijo sentirse ansioso, pues no tiene la regularidad deseada y no ha podido ponerle fin a su sequía: "Me da ansiedad no convertir goles, pasan los fines de semana y uno como delantero quiere que la pelota entre, me forjé mi careta para afrontar las críticas", contó en conferencia de prensa.

En el verano, el presidente Víctor Velázquez y el Director Deportivo Oscar Pérez buscarán a un delantero que pueda cumplir con las expectativas.

