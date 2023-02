Chofis López sobre Chivas: "Yo quise la oportunidad y no me la quisieron dar"

Javier López cree que está en el mejor momento de su carrera, se siente bien física y mentalmente, lo que se ha visto reflejado con goles en estas primeras jornadas del Clausura 2023.

Tuvo que tomar una importante decisión hace aproximadamente medio año, luego de que terminó su préstamo con el San José Earthquakes de la MLS.

Él quería que le dieran una nueva oportunidad en Chivas, pero la directiva rojiblanca se negó.

"Ya lo comenté en su momento. Yo quise tener una oportunidad, pero no me la quisieron dar. Cuando me hablaron los del Pachuca yo dije que sí. Valoro mucho en quienes confían en mí. Ahora me siento bien, estoy muy motivado", contó en entrevista con RÉCORD.

El mediocampista de 28 años fue campeón en su primer torneo con los Tuzos y sueña con convertirse en un histórico: "Siempre se lo he dicho al presidente. Yo estoy muy orgulloso de estar aquí. Le dije que voy a ser un ídolo.

No lo pienso defraudar. Quiero que mi nombre quede grabado aquí. Es una gran institución, que te ayuda y te apoya mucho para que puedas dar el 100", agregó.

El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, lo vetó a finales de 2020 por asistir a la fiesta en la que presuntamente Dieter Villalpando cometió un delito sexual. La 'Chofis' cree que el líder del Rebaño Sagrado fue muy injusto con él, aunque no le guarda rencor.

"Sí, pienso que fue muy injusto, porque yo no tenía nada que ver con ese tema. Es algo que ya no me importa. Ya lo dejé atrás", explicó.

"Yo hablé con él. En su momento me aclaró algunas cosas. La idea era que llegáramos al mejor acuerdo para el club y para mí. Estoy muy bien con él. No le guardo rencor", finalizó.

