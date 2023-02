Mauro Gerk, insatisfecho con el resultado ante Chivas: 'Fue injusto el empate'

Los Gallos Blancos estuvieron a punto de cortar la mala racha que tienen sin ganar en el torneo y como visitantes en sus últimos 49 partidos, pero un gol de último momento por parte de Chivas evitó el triunfo queretano, resultado que para el entrenador Mauro Gerk fue injusto.

"Hicimos el partido correcto, anulamos a Chivas en todo momento. Fue injusto el empate, los anulamos y jugamos de buena forma, me da bronca porque teníamos el resultado casi asegurado y cayó el gol", dijo en conferencia al término del encuentro.

A pesar del sinsabor que le dejó el empate para la escuadra visitante, el estratega de los Gallos consideró que su equipo debe persistir para cambiar su actualidad, pues demostraron que están para hacerle frente a cualquier rival.

"No nos tenemos que recuperar de nada. Tenemos que seguir insistiendo, hoy el equipo estuvo a la altura, lamentablemente las situaciones que tuvimos en el segundo tiempo no las pudimos convertir. El equipo demuestra que compite contra todos los rivales. Chivas no mereció empatar", expuso el técnico del Querétaro, Mauro Gerk.

