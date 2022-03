chivas-vs-santos-goles-resumen-y-videos

¡Está de vuelta! En su partido número 100 de Liga MX, José Juan Macías se rencontró con el gol, siendo el responsable de que Chivas derrotara 1-0 a Santos Laguna en el Estadio Akron, en la Jornada 9 del Clausura 2022.

JJ inició en la banca, entró al minuto 58 en sustitución de Fernando Beltrán y no tardó en marcar el gol que le dio el triunfo al Rebaño Sagrado.

Los dirigidos por Marcelo Michel Leaño generaron algunas jugadas de peligro en el primer tiempo, pero se fueron al descanso sin poder hacerles daño a los Guerreros.

Al 60', tras una triangulación con Roberto Alvarado y Sergio Flores, José Juan Macías recibió el balón en los linderos del área, con un hábil movimiento se quitó de encima a un defensor y con un potente disparo logró vencer a Carlos Acevedo.

Fue de esta manera como el joven delantero rojiblanco volvió a festejar una anotación después de poco más de un año.

JJ no marcaba desde el juego contra Querétaro de la Jornada 9 del Guard1anes 2021, después se fue al Getafe, no tuvo la regularidad deseada, no marcó gol, residieron su contrato y decidió regresar a Chivas.

Con este resultado, Marcelo Michel Leaño podrá trabajar con mayor tranquilidad, pues los aficionados ya le estaban pidiendo al dueño y presidente Amaury Vergara que lo despidiera.

Guadalajara regresó a la senda del triunfo después de que perdió de forma consecutiva ante Tigres, León y Puebla, aunado al empate ante Atlético de San Luis.

Chivas recuperó la confianza de cara al partido del próximo sábado contra el América, en la que será una edición más del Clásico Nacional.

