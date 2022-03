Hiram Mier: ‘No hemos estado a la altura de la historia de Chivas’

El jugador de las Chivas, Hiram Mier, habló sobre el mal momento que viven los Rojiblancos, pues no consiguen sumar de tres desde la Jornada 4. Señaló que el equipo no ha estado al nivel que exige una institución como la de Guadalajara.

“Es un club gran que tiene mucha afición, mucha historia y siempre tiene que estar en los primeros lugares, peleando en lo más alto y no lo hemos hecho, esa es la realidad. No hemos estado a la altura de la historia que tiene el club que es estar peleando Liguillas, estando en los primeros lugares, hemos quedado a deber eso en darle alegrías a la afición”, expresó para TUDN.

Además, el defensa mexicano dejó ver que entiende que la afición esté molesta por los malos resultados, pero que los futbolistas son los principales en querer arreglar la situación.

“Que la afición se manifieste es normal porque ellos piensan que nosotros no queremos estar en los primeros lugares, tal vez piensen que no estamos sudando la camiseta. Estamos comprometidos y con mucha ilusión de siempre defender a muerte esta camiseta, el club, la historia, la institución, todo, y obviamente el prestigio también está en juego”, añadió.

Por último, Hiram compartió su análisis a nivel personal, donde manifestó que los errores que ha tenido han sido por mejorar.

“He tenido equivocaciones en los torneos anteriores que han costado partidos, pero no se equivoca el que no juega, el que no intenta, yo soy un jugador que normalmente intento salir jugando y eso tiene cierto riesgo.

“Trabajé en eso para cometer los menos errores posibles y yo creo que sí he quedado a deber en cuestión de campeonatos porque desde que llegué me comprometí a ser Campeón y eso sí se lo debo a la gente, todo el equipo, pero estamos luchando por ello”, finalizó Mier.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS: VUCETICH MODIFICÓ EL ONCE DE MONTERREY PARA ENFRENTAR AL AMÉRICA