Paunovic sobre broma de Roberto Alvarado a la prensa: "El perdón no es suficiente”

Veljko Paunovic, actual técnico de Tigres, ha dado su opinión sobre la importancia de la disciplina en los equipos, en especial en los que él lidera. Sus declaraciones llegan en medio de la controversia protagonizada por Roberto ‘Piojo’ Alvarado, jugador de Chivas, quien encendió la polémica tras lanzar un cuete en la sala de prensa donde los periodistas esperaban para una conferencia.

A pesar de que el club Chivas ofreció una versión sobre lo sucedido y Alvarado se disculpó públicamente, el incidente ha generado divisiones entre la afición y los medios. Paunovic, conocido por su enfoque en la disciplina y el respeto dentro de los equipos, no evitó tocar el tema, aunque sin entrar en detalles específicos sobre Alvarado.

"Sobre la noticia que salió ayer y lo ocurrido, puedo contestar en cuanto a la importancia de la disciplina, el entorno donde yo trabajo le doy muchísima importancia", comentó el ex entrenador rojiblanco en conferencia de prensa.

“No quiero ser un policía, no voy buscando a quien puedo castigar, que está mal o bien, pero siempre he querido de respetar la conciencia de los jugadores, que son jóvenes, que son traviesos, tienen derecho a equivocarse. Pedir perdón no es suficiente, pero tienen que aprender de las consecuencias”, añadió.

El serbio, que dejó huella en el equipo tapatío antes de llegar a Tigres, dejó claro que la disciplina es un pilar fundamental en los equipos que dirige, subrayando que las disculpas, aunque importantes, no siempre son suficientes para mantener la armonía y el respeto dentro del grupo.

Paunovic habla sobre los rumores de Fernando Gago que lo ponen fuera de Chivas

Paunovic también fue cuestionado sobre la posible salida de Fernando Gago de Chivas para tomar las riendas de Boca Juniors, un rumor que ha cobrado fuerza en las últimas semanas. Sin embargo, el técnico fue claro en evitar cualquier comentario que pudiera generar especulación o faltar al respeto a su antiguo club.

“No me corresponde opinar sobre esto. Entiendo también por qué están preguntando y no quiero contradecirme. Respeto, responsabilidad, la disciplina y la confianza son los pilares de los entornos en los que trabajo, pero sobre todo, los valores que debo inculcar”, concluyó Paunovic, dejando claro su postura de mantener la integridad por encima de los rumores.

