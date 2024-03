Alan Mozo 'da la cara' tras la eliminación ante América: 'No hay tiempo para pensar en el error'

Chivas sumó un nuevo fracaso tras perder ante América en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. El conjunto rojiblanco logró ganar el pasado miércoles en el Estadio Azteca, pero no fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda.

Alan Mozo terminó siendo pieza clave en el partido, pues a pesar de dar dos asistencias con las que Chivas soñaba con la remontada, también anotó un autogol que puso cuesta arriba el partido para su equipo.

A pesar del gol en propia puerta y las críticas que ha recibido desde entonces, el defensor del Rebaño Sagrado ha salido a dar la cara asegurando que le duele la equivocación, pero ya está pensando en la ‘siguiente jugada’.

“El autogol es parte de, es un accidente, créeme que me duele más que a nadie que haya pasado eso, pero se que es parte del futbol, es parte de la vida. Este partido define quien soy… No me caigo, esa ha sido mi vida, ha sido mi carrera, de sobreponerme a la adversidad. No hay tiempo para pensar en el error”, comentó el defensor en entrevista para Omar Villarreal.

Chivas tendrá una nueva revancha, pues este sábado el conjunto rojiblanco recibirá a las Águilas en el Estadio Akron para el partido de Jornada 12 del Clausura 2024.

