Alan Pulido sobre indisciplinas de Alexis Vega y 'Chicote': "Chivas no es para todos"

Alan Pulido, delantero del Sporting Kansas City y nominado al MVP de la Major League Soccer junto con Lionel Messi, habló sobre las indisciplinas en Chivas luego de que el Rebaño reincorporó a Alexis Vega y a Cristian 'Chicote' Calderón al plantel, y señaló que el cuadro rojiblanco es un equipo con muchas distracciones.

El exdelantero de las Chivas aseguró que estar en el Rebaño no es fácil, pues implica tener mucha presión por siempre estar en el foco mediático, por lo que múltiples jugadores han llegado al equipo y no han destacado.

“Pasaron muchos jugadores con gran nombre y quedaron ahí, no fueron figuras y no lograron hacerlo de la mejor manera, eran jugadores que en otros equipos la habían estado rompiendo, que eran figuras, clave. Es un equipo que no era para todos, es un equipo con mucha presión y tiene esa ventaja y desventaja", declaró Pulido en una entrevista para TUDN.

Alan señaló que la ventaja de jugar en el Guadalajara es lo mediático, pues jugar bien te puede asegurar ir a Europa, pero de lo contrario, te pone en el 'foco' de la gente y se puede caer en casos como los de Alexis Vega o 'Chicote' Calderón.

“La ventaja es que si te llega a ir bien y te consolidas y haces muy bien las cosas te pueden llevar a muchas partes, incluso hasta Europa, más allá de la selección es un equipo que tiene esa dimensión. Pero también siendo realistas si no te va bien, pasas desapercibido y logras caer en ciertas distracciones que el entorno maneja, pasas a ser un jugador a como puedes estar arriba, te hundes, es lo que tiene Chivas”, sentenció.

Cabe recordar que Alan Pulido fue campeón con las Chivas en el Clausura 2017, ganó una Copa MX y una CONCACAF Champions League en 2018.

