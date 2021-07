Alexis Vega se 'retiró' del futbol cuando lo corrieron de Fuerzas Básicas de Pumas

Alexis Vega hoy triunfa con la Selección Mexicana y las Chivas, pero hubo un tiempo en donde el retiro se había convertido en una opción luego de que los Pumas lo dieran de baja de su proceso formativo.

"Fue un momento muy complicado la etapa que viví en Pumas, llegué de 9 años y estar entrenando hasta las Sub 15, para mí era un sueño debutar en Pumas. No se dieron las oportunidades, me cortaron el proceso y por mi cabeza pasaba ya no jugar más al futbol, estaba chico y no sabía que se abrían varias puertas, entonces dejé un año de jugar" recordó Vega en entrevista para TUDN.

El delantero tuvo una nueva oportunidad para continuar con su sueño de ser futbolista profesional y el Toluca le abrió las puertas para que pudiera llegar al máximo circuito.

"Toluca me abre las puertas de su casa para poder representar su cantera y gracias a Dios se me da la dicha de poder debutar en Primera División.

"Yo le diría al Alexis de antes que estoy orgulloso de él porque jamás se rindió, siempre persiguió sus sueños y estamos consiguiendo cosas importantes", comentó.

