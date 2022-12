Alexis Vega: 'Si no levanto un título con Chivas, no vale nada'

Le falta lo más importantes. Alexis Vega y las Chivas están a una semana de iniciar su camino en el Clausura 2023 de la Liga MX, justo después de que el delantero mexicano regresara de sus vacaciones tras la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde ya cumplió uno de sus deseos: jugar un Mundial con el Tri.

Pero Vega es consciente de que le hace falta algo para consagrase como un jugador que dejó un legado, y es un título de la Liga MX con Chivas, pues si no lo obtiene, nada de lo demás servirá para hacerse de un nombre.

“Sabemos de la institución en la que estamos, sabemos todo lo que nos jugamos, ya no soy un novato, tengo experiencia, tengo varios partidos en Primera División, pero si no levantó un trofeo con Chivas nada de eso vale, desde que llegué siempre lo he tenido en mente.

“También creo que llegar a una Final y poder ganarla con este equipo la gente nunca te olvidará, te llevará por siempre y me tocó vivirlo desde que estaba en Toluca, ver a Chivas campeón en el 2017 ganándole la Final a Tigres acá era una locura, a los jugadores los aman y estoy con esa responsabilidad de poder levantar un trofeo, poder ser recordado por todos los Chivashermanos”, expresó Vega para TUDN.

PAUNOVIC TIENE VOZ PARA MANDAR, ASEGURA ALEXIS VEGA

En ese mismo sentido, Vega explicó cómo han sido estos primeros días bajo el mando de Veljko Paunovic, nuevo entrenador de Chivas, donde destacó que tiene una forma más intensa de entrenar y que, junto con su voz para mandar y la llegada de refuerzos, Chivas será competitivo para el Clausura 2023.

“Desde que llegué noté que Paunovic es un entrenador muy intenso, que trae otra cultura y nos la está inculcando de poco a poquito, yo creo que eso nos hacía falta en el equipo, alguien que tuviera una voz y que pudiera mandar en los compañeros.

El equipo está bastante bien y con las llegadas de Pocho, Ríos, Ronaldo, del Piojo, que ahorita se está recuperando, creo que va a ser un muy bien complemento para hacer un equipo bastante competitivo, un equipo que presione al rival, que proponga el juego”.

