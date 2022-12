No le han informado. Edson Arantes do Nascimiento falleció el jueves 29 de diciembre a los 82 años, y a un día del lamentable hecho, la madre de Pelé, que aún sigue viva y que tiene 100 años, no se ha enterado de la muerte de su hijo.

Y es que los hermanos de O'Rei se reunieron para acordar que la señora Celeste Arantes no se enterara de lo que ha pasado, pues su estado de salud no es el adecuado para recibir el fuerte impacto.

LEIA: Irmã de Pelé diz que a mãe, Dona Celeste, de 100 anos, não sabe ainda da morte do filho: “Conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Ela abre o olho, eu falo ‘Vamos rezar por ele’. Ela não está consciente”, disse Maria Lúcia, à ESPN. pic.twitter.com/RSBEUvTep8 — CHOQUEI (@choquei) December 30, 2022

“Hablamos mucho con ella, pero todavía no sabe. Está bien, pero está en su propio mundo y cuando hablamos le digo solamente que oremos por él”, dijo Leia, hermana de Pelé para ESPN.

Pelé falleció después de estar casi un mes internado en un hospital de Sao Paulo, y a causa de un fallo en varios de sus órganos, pues al final de sus días, tuvo complicaciones del cáncer de colon que se le detectó y trato desde 2021.

