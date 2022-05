Amaury Vergara: 'Peláez me va a hacer la propuesta de su DT'

No está contemplado. Luego de quedar eliminados en los Cuartos de Final del Clausura 2022 ante el Atlas, Amaury Vergara, propietario de Chivas, reveló que se analizarán propuestas de candidatos a dirigir al Rebaño, por lo que el interinato de Ricardo Cadena llegará a su fin.

En entrevista con los 'Campamentos' de W Deportes, el mandatario rojiblanco explicó que en conjunto con Ricardo Peláez se buscarán las opciones más adecuadas para el proyecto.

“Peláez me va a hacer la propuesta de su director técnico, porque para los que piensan que no se hacen las cosas de manera institucional, están muy equivocados, tenemos procesos en donde nuestro director deportivo nos presenta proyectos.

"Me lo va a presentar, y estamos ya en el armado del próximo torneo, estamos considerando refuerzos y ese es el mensaje para la gente, que confíen en mí, los que no, que me den el beneficio de la duda y vamos a trabajar para que Chivas vuelva a ser Campeón”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: ¿QUÉ JUGADORES TERMINAN CONTRATO EN JUNIO Y DICIEMBRE CON EL GUADALAJARA?