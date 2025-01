El ahora futbolista de Toluca, Antonio Briseño habló sobre su paso con Chivas, específicamente del ambiente en el vestidor con Javier Hernández, a quien lo describió como un 'ser de luz'.

Con Chivas | IMAGO7

Javier 'Chicharito' Hernández ha sido blanco de críticas en los últimos años debido a la imagen que presenta ante el público, sin embargo, Briseño reveló que lo que se dice de él es falso y que por el contrario, no hace caso a lo que se dice en la prensa.

"Hasta nosotros le decíamos 'Chícharo, ¿dónde jugaste?' se reía. Inventan cada cosa y nosotros nos reíamos. Él decía que no veía nada de eso, no creía en la prensa, como él decía, es un ser de luz, es en verdad un ser de luz, donde fuera caminando iluminaba todo", expresó Briseño para TUDN.

En partido | IMAGO7

Además, 'Pollo' Briseño mencionó la actitud con la que Javier Hernández trabaja con el equipo, pues más allá de relajarse, prefiere ser el primero en arreglar las cosas que considera que están mal.

"No era de que decía 'como jugué aquí, no tengo que correr', no, él era el primero que corría y el primero que te decía las cosas, lo que no le gusta, te lo dice de frente", declaró el 'Pollo', quien ahora comenzará su etapa con Toluca.

Previo a partido | IMAGO7