Cadena previo al juego vs Galaxy: 'Tenemos la posibilidad de incorporar talento de cantera'

Chivas enfrentará mañana al LA Galaxy como parte de la Leagues Cup Showcase y en ese partido se reencontrará con su canterano Javier Hernández.

Ricardo Cadena asumirá este compromiso con mucha responsabilidad, aunque convocó a varios elementos de las Fuerzas Básicas del Guadalajara, pues también piensa en el juego del viernes contra Mazatlán FC.

"Tenemos un plantel joven y también la posibilidad de incorporar talento de la cantera. Entonces buscamos cumplir con responsabilidad todos los compromisos. Tenemos un trajín. Hemos podido viajar con los suficientes elementos para poder cumplir con ambos cotejos", mencionó.

"Hay que seguir creyendo. Tenemos que mostrar personalidad y carácter. Hay que sobresalir en cualquier torneo. Siempre le digo a los muchachos que tenemos una gran oportunidad para levantar la mano, no importa si el juego es amistoso u oficial. Los muchachos tienen esa hambre de trascender", agregó.

El pastor del Rebaño Sagrado fue autocrítico y reconoció que están en deuda con los aficionados, pues no han podido ganar en el Apertura 2022 ni meter gol en el Estadio Akron.

"Sí hemos quedado a deber. Estamos muy lejos de lo que esperábamos. No hemos conseguido buenos resultados. No hemos encontrado la capacidad de convertir los goles. No hemos cumplido con las expectativas, pero estamos trabajando para revertir esa situación", aseveró.

"Creo que la presión en todo momento existe, sobre todo cuando no tienes un buen inicio de torneo. Nos hemos quedado cortos. Todos los partidos son muy importantes. Vamos a darles el mismo valor. Hoy cualquier resultado que nos sea ganar puede generar muchos comentarios en nuestra contra", contó.

Ricardo Cadena dijo que la liga de Estados Unidos ha crecido de forma exponencial en los últimos años; sin embargo, cree que todavía no supera a la de México.

"Es muestra clara de superación, con una buena estructura e infraestructura. Tienen el interés de ir mejorando día a día. Yo creo que la MLS está muy cerca o al nivel de la Liga MX. Los equipos de aquí compiten de buena manera, tienen jugadores en el extranjero y también han fichado a estrellas internacionales", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALL STAR GAME: LIGA MX DIO A CONOCER A LOS 10 FUTBOLISTAS PARA SKILLS CHALLENGE