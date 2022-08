Ortiz previo a enfrentar al LAFC: 'La Liga MX sigue estando un paso adelante'

Fernando Ortiz habló previo al juego de mañana entre América y Los Angeles FC, que se llevará a cabo en el SoFi Stadium, como parte del Leagues Cup Showcase.

El entrenador de las Águilas considera que el nivel de la liga mexicana sigue siendo superior al de la estadounidense, que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, contratando a estrellas de talla internacional.

"La infraestructura de la MLS es admirable, pero deportivamente la Liga MX sigue siendo más importante. A mí particularmente me gusta más, creo que sigue un paso adelante y ha quedado demostrado a nivel histórico", mencionó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el entrenador argentino no descartó la posibilidad de trabajar en Norteamérica en el futuro: "Sí me gustaría. No me cierro las puertas", comentó.

Sobre el conjunto angelino mencionó que "no sabía que está en el primer lugar de su liga, no es que no esté informado, pero me enfoco más en mi equipo, trato de mostrar una idea de juego en el equipo, lo hacemos con otros rivales", añadió.

América se encuentra en el decimoquinto lugar de la tabla general del Apertura 2022 con solo 4 puntos de 15 posibles.

Los aficionados están pidiendo la destitución de Fernando Ortiz, quien no les hace caso a las críticas y mantiene la calma en estos momentos tan complicados.

"Imagínense si me pongo a pensar en todo lo que me dicen en las redes sociales. Mi cabeza está centrada en el juego de mañana. Es parte de estar en una institución tan grande como esta. Yo estoy tranquilo", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES: APELACIÓN POR JORDY CAICEDO NO PROCEDIÓ; SE PERDERÁ LA JORNADA 7