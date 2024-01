¡Jugará con su ídolo! Chiquete Orozco compartió que siempre fue fan de 'Chicharito' Hernández

El defensor de Chivas, Jesús Orozco Chiquete, reveló que es fan de Javier ‘Chicharito’ Hernández desde pequeño, luego de que se convirtió en fanático del goleador mexicano desde el Torneo Bicentenario 2010, donde lo vio en el Estadio Jalisco marcar tres de las anotaciones con las que se convirtió en campeón de goleo en la Liga MX.

“Yo me acuerdo que tenía como 10 u 11 años y lo ví contra Santos, me acuerdo que entró de cambio y me tocó el gol, después volví a ir contra Tecos donde marcó un doblete, con dos golazos, y desde el primer momento desde chiquito soy su fan”, señaló en entrevista para TV Azteca Jalisco.

De igual manera, reconoció que será muy motivante y una linda experiencia el compartir vestidor con su ídolo de la infancia, además de aprender de uno de los pocos mexicanos que llegaron a la elite futbolística en el futbol mexicano.

"Desde chiquito soy su fan" Chiquete Orozco habla sobre sus recuerdos que tiene con el Chicharito y como se sentiría si regresa al Guadalajara.@rams_alex#ChiqueteOrozco #Chicharito #Chivas pic.twitter.com/KxFB5HxTMC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 18, 2024

“Va a ser una linda experiencia, algo muy motivante, va a ser una gran experiencia al ser un tipo al que le puedes aprender mucho y más nosotros los jóvenes, ya que el jugó en la elite y lo que el logró muy pocos mexicanos lo logran, creo que va a ser muy bonito estar con él en el vestidor, ver el día a día como se cuida y sacar el lado positivo de las cosas”, concluyó.

