Salvador Reyes asegura que América es local en todo el país: "Se llenará cualquier estadio"

Despreocupados por saber cuál será su casa cuando cierre el Azteca. Salvador Reyes, aseguró que cuando les toca jugar en el Coloso de Santa Úrsula es una locura, sin embargo, sabe que las Águilas también son locales fuera de la ciudad.

“Sabemos lo que es el Estadio Azteca, lo que significa, es una locura el Estadio Azteca. Para mí, en cualquier cancha que nos paremos la afición va a estar con nosotros, se va a llenar cualquier estadio. Somos locales en muchos lugares y eso hay que agradecer a la afición. No nos va a pesar y no nos va a dar para menos. Somos América”, aseguró el americanista.

Respecto a lo que habló con André Jardine, quien frenó su salida a los Rayos de Necaxa, el lateral confirmó que no le garantizó la titularidad, pero sí le hizo saber que habrá más partidos.

“A lo que he vivido dentro del futbol, he visto que ningún entrenador te promete titularidad. Yo hablé con él, me dio la idea que tiene sobre mí, me platicó que vienen muchos partidos, dos torneos, muchas jornadas dobles. Me dijo que me quería aquí y escucharlo del entrenador te da confianza. Eso me puso en una perspectiva de que si él me quiere, yo me quedo. Gracias a Dios me fue muy bien el primer partido, esto feliz, quiero aportar mucho al equipo”.

Destacó que tras sus goles en la jornada inaugural está entusiasmado y no le preocupa la llegada del 'Chicote', pues considera que eso le ayuda a incrementar la competencia interna.

“Cristian (Calderón) todos sabemos que es un gran jugador, compartí cancha con él en selecciones menores, me llevó muy bien con él, sé que va a colaborar mucho en el equipo. Sea quien sea que el entrenador ponga, para mí quien sea va a cumplir. Entre más competencia haya para mí es mejor en este club”, sentenció Chava Reyes.

