¡No hay pláticas! América no tiene interés por Juan Escobar

Juan Escobar, luego de la polémica con Martín Anselmi, sigue en busca de nuevo equipo, pues no seguirá en Cruz Azul para el Clausura 2024. Ante esto, han surgido rumores sobre su siguiente destino y han sido mencionados equipos como Pumas, Santos y ahora América.

Sin embargo, el interés de las Águilas por el defensa paraguayo es inexistente. De acuerdo con nuestro reportero, Víctor Díaz, la directiva americanista, encabezada por Santiago Baños, no tiene en planes el fichaje del zaguero paraguayo.

Aunque su próximo club no será el campeón del Apertura 2023, Escobar llegará a un equipo cercano a la Ciudad de México.

Cabe recordar que de acuerdo a el reglamento de la Liga MX, el periodo de registros para este torneo finaliza el próximo 1 de febrero. Después de esa fecha, los clubes podrán hacer dos registros extemporáneos, mientras no hayan sido dados de baja en este torneo, por lo que no cualquier club mexicano no podría registrar a Juan Escobar, ya que él sí está registrado actualmente con La Máquina.

Desde su llegada a La Máquina en el Clausura 2019 , el paraguayo disputó 163 partidos, anotó 14 goles y sumó más de 13 mil minutos jugados.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: COPA DEL REY: ASÍ QUEDARON LOS ENFRENTAMIENTOS DE CUARTOS DE FINAL