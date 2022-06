Chivas: Carlos Cisneros deberá pelear por la titularidad en el cuadro de Cadena

Carlos Cisneros sabe que no tiene un lugar asegurado en Chivas, pero desea quedarse y luchar por un puesto en el 11 titular de Ricardo Cadena.

Si juega como lateral derecho competiría contra Jesús Sánchez y Alan Mozo. Si juega como extremo izquierdo pelearía contra Cristian Calderón y Alexis Vega.

“Hasta ahora no he hablado con el profe, no sé en qué posición jugaré. Yo estoy dispuesto a competir donde sea”, contó.

El 'Charal' piensa que la competencia interna en el Rebaño Sagrado será mayor con la llegada de los refuerzos: “Es muy bueno que haya varios jugadores peleando por una posición, así nos mantenemos en buen nivel”, añadió.

“Los refuerzos vienen con muchas ganas y le caen muy bien al equipo. Son muy contados los jugadores que pueden llegar. Es bastante difícil para la directiva traer refuerzos cada seis meses”, aseveró.

Carlos Cisneros es consciente que podría salir de Chivas en este mercado de verano, pues Ricardo Peláez advirtió que algunos jugadores podrían ser usados como 'moneda de cambio'.

“No me siento preocupado. Si pasa eso, pues ya será decisión de la directiva, pero obviamente debería de estar de acuerdo. Yo también estaría dispuesto si se llega a dar”, concluyó.

