Chivas deja atrás 'Te deseo lo mejor' y adopta 'Arráncamelo' como nuevo himno

‘Arráncamelo’ la canción que se ha convertido en el nuevo himno de Chivas de cara a la obtención del título. Al igual que el éxito ‘Te deseo lo mejor’ en el Torneo Clausura 2023 se convirtió en el himno de la afición rojiblanca, para este campeonato, los elementos del plantel del Guadalajara, al igual que los aficionados, han comenzado a utilizar la canción ‘Arráncamelo’ del rapero argentino Valentín Oliva mejor conocido como ‘Wos’, como la canción insignia en la búsqueda del campeonato.

La canción del rapero argentino tuvo un repunte impresionante en 2022, cuando se convirtió en el himno de la Selección de Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022, luego de elementos como Rodrigo De Paul, Papu Gómez y Leandro Paredes utilizaron esa canción en el vestidor durante la justa en la que se proclamaron campeones del mundo.

Actualmente, ‘Arráncamelo’ se convirtió en la canción que utilizan los futbolistas de Chivas en el ingreso al vestidor al Estadio Akron, siendo Roberto Alvarado el futbolista que carga la bocina en la que suena dicha canción, además de que recientemente se mostró al ‘Piojo’ reproduciendo esa canción después del pase a Semifinales en Toluca.

Además de los futbolistas, diferentes aficionados de Chivas han comenzado a utilizar esa canción para mostrar imágenes en donde se muestra el avance del Guadalajara en la Liguilla, enfatizando en la siguiente parte de la canción: “Y no tengo pensado hundirme acá tirado, y no tengo planeado morirme desangrado, y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar”.

