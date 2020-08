Chivas: Jesús Molina aseguró que tiene que ser más ca... en el vestidor

Jesús Molina asumió su rol de líder en el vestidor de Chivas y reveló que ya levantó la voz por las constantes indisciplinas que han aparecido en el Rebaño desde que está en el conjunto tapatío, por lo que confía en que después de lo que sucedió con Uriel Antuna y Alexis Vega cambiará eso.

“Soy el principal responsable del vestidor. Como capitán debo influir más en ellos, el gafete es algo que la federación te pide portar. Pero sin él me siento con la experiencia para aportar al grupo. No necesito un gafete para decir que soy el responsable de un vestidor. No me corresponde totalmente a mí, pero debo influir más en mis compañeros.

“Debo ser más exigente, tengo una personalidad de que me gusta ser el mediador, pero a veces tengo que ser más cabrón y en este caso ya lo hicimos. Una o dos y está bien, pero cuando pasan dos o tres veces se sale de control y hay que levantar la voz. El principal objetivo es ser comprometidos. Hay mucho torneo por delante y sé que la disciplina será un factor que va a cambiar después de lo que pasó”, explicó en conferencia.

Para el capitán del Guadalajara a la plantilla rojiblanca le ha faltado ser más profesionales por las constantes indisciplinas, ya que sabe que deben ser vistos como ejemplos para la sociedad.

“De una u otra manera repercute porque el rendimiento se merma. El año y medio que llevo acá ha habido bastantes temas de indisciplina y que la directiva ha tratado de hacer el esfuerzo para corregir, la institución sabe que los valores son eso, de darle un ejemplo a la sociedad en general y no hemos sido lo suficientemente profesionales.

“Se les puede aconsejar, contar alguna mala experiencia, pero no les hemos llegado en todo sentido, porque las indisciplinas han seguido. Espero que a partir de esta última indisciplina sea un parteaguas y a partir de hoy sea todo positivo”, culminó el mediocampista.

