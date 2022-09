Chivas: JJ Macías confesó que su extracto social le jugó en contra en Primera División

José Juan Macías, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, afirmó que el extracto social de dónde viene le ha traído muchas complicaciones en su vida futbolística.

Durante el podcast de su compañero de equipo Jesús Angulo, 'Disfruta el viaje', Macías señaló que desde el inicio de su carrera ha tenido que cargar con ese estigma, siendo que viene de una familia con recursos.

"Sí me tocó sufrirle demasiado en el vestidor, con entrenadores tuve experiencias que siguieron formando mi carácter, y había veces que hasta llegaba llorando a la casa. Ahí el apoyo de mis padres siempre fue fundamental", fue parte de lo que explicó el delantero rojiblanco.

Macías añadió que "Ellos (los entrenadores) se tomaban con el tienes que chingarle más, porque vienes de aquí y tienes que sufrirle. No me ves que llego antes de los demás, entreno, me parto la madre y todo. No, tú tienes que chingarle, ya después me dijo su auxiliar, o el preparador físico de ese entrenador, ‘no pues dice otro tipo de sufrimiento’. No pues ve al psicólogo ‘caón’, tienes varias heridas de la infancia que sanar. Agradezco a ese preparador físico que me dijo eso, abrí el panorama. Pasaron cosas después, no voy a decir qué cosas, porque van a saber qué entrenador fue".

Incluso, JJ Macías sentenció que durante su vida futbolística tuvo que confrontar muchas veces a las personas que lo forjaron. "Sí me tocó, pero claro que te forja el carácter, yo jamás fui achicado. Yo creo que por eso me pegaban, porque yo contestaba".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CHIVAS: ANTE PUEBLA, OPORTUNIDAD PARA PENSAR EN LIGUILLA DIRECTA