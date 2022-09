Ramón Morales confesó que tuvo miedo a afición de Boca Juniors: "Creí que me iban a matar"

Uno de los capítulos más recordados en la historia del futbol mexicano y de Chivas, fue cuando el Rebaño Sagrado fue a La Bombonera y goleó 0-4 a Boca Juniors, en un duelo que será recordado por los conatos de bronca, el escupitajo de Jorge Benítez a Adolfo Bautista, que finalmente acabaron con la suspensión del partido.

Ramón Morales y Amaury Vergara estuvieron presentes en aquella noche de Copa Libertadores 2005, por lo que ambos recordaron las vivencias de ese día en el podcast del dueño del Rebaño Sagrado.

“A nosotros nos sacó una ambulancia porque nos íbamos a la Copa Confederaciones, de ahí, casi a la par en la ambulancia, nos dice el de la ambulancia al Venado Medina y a mí: “Denle gracias a dios que somos de River, porque si somos de Boca los matamos.

Miedo en el futbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías, se me acerca el árbitro me dice ‘capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar, al final lo suspendieron. Ahí sí tuve miedo, es la única vez”, reconoció Ramoncito.

Amaury Vergara también estuvo presente en las gradas y aunque en ese momento todavía no era dueño de Chivas, vivió de cerca junto con su papá todo lo acontecido.

“En gayola también, 'los vamos a matar’, y nos llovió de todo. Nosotros no sabíamos qué estaba pasando, porque no vimos lo del Bofo, se veía el desmadre, pero no sabíamos el detalle, lo del gargajo nos enteramos hasta que nos metimos al vestidor

Nosotros no vimos cuando dijeron se suspende, yo y los que estábamos ahí, Néstor (De la Torre), Toño Cue, alguien dijo ‘Jorge, vámonos porque se poner rudo esto’. Íbamos en la mitad de la rampa y se escucha que se acaba el partido, sale la gente, nos ubican, era bajar y darle le vuelta a toda La Bombonera. Por eso se echaron a correr mientras les llovía de todo. 'Ahí está el dueño de las Chivas', y a correr. Nos echamos todo el contorno del estadio corriendo porque venían atrás y nos llovieron palos, botellas, pedazos de estadio, de todo”, recordó Amaury.

