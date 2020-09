Chivas: JJ Macias está sufriendo con productividad en el Guardianes 2020

José Juan Macías atraviesa uno de sus momentos más complicados en lo que va de su corta carrera como profesional. El delantero de las Chivas es uno de los líderes en cuanto a remates de todo el futbol mexicano, pero requiere en promedio de 13 remates para anotar un gol.

Según estadísticas del Centro de Innovación Tecnológica de la Liga MX (Citec), JJ es el tercer delantero con más intentos de disparos de todo el Guard1anes 2020, aunque uno de los de menor efectividad.

Esto se debe a que ha disparado a puerta rival en 39 ocasiones, pero solamente ha conseguido anotar tres veces.

La llegada de Víctor Manuel Vucetich potenció su rendimiento, ya que le ha dado libertad de moverse en algunas áreas diferentes de la cancha, encontrando espacios para poner a prueba a los porteros rivales.

“En la cuestión de Macías no me preocupa, porque viene trabajando muy bien. Sabemos que el goleador es así, cuando no hace goles se dice que está en crisis y hoy que anotó quizás se rompió”, declaró hace unas semanas el Rey Midas.

Una de sus fallas más sonadas fue la que cometió el fin de semana pasado durante el Clásico Nacional, ya que en los primeros minutos recibió un pase filtrado que lo dejó solo frente a Memo Ochoa. Sin embargo, remató de mala manera dejando el esférico a merced del cancerbero azulcrema.

El líder en disparos es André-Pierre Gignac con 55 remates, de los cuales le han redituado ocho goles, es decir, requiere de 6.87 disparos para marcar.

Sin embargo, el delantero más efectivo de la Liga MX es Juan Ignacio Dinenno de Pumas, que con 35 disparos y siete dianas necesita solamente cinco remates para manifestarse en la pizarra.

