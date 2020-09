Corona sobre Oribe Peralta: 'No veo problema en saludar al rival'

Luego de las críticas que recibió Oribe Peralta por intercambiar saludos con los jugadores de América tras el Clásico Nacional, Jesús Corona dejó en claro su postura, y recordó que la rivalidad se tiene que quedar en la cancha.

"Es un tema que debe de entender la afición, que simplemente es un deporte y uno se entrega durante los 90 minutos, pero terminando el encuentro no veo problema en saludar al rival, esto queda en lo deportivo, a veces te toca vencer y otras no, pero eso no determina tus acciones", dijo tajante Corona.

No obstante, el guardameta sabe que la rivalidad entre América y Cruz Azul es distinta, por lo que salir victorioso del Clásico Joven servirá para dar un golpe en la mesa y mandar un mensaje al resto de la Liga.

"Son de esos partidos para mandar ese tipo de mensaje, pero primero hay que jugarlos y hacer un buen partido, tener un buen resultado y de ahí veremos. Sabemos que estamos en buen momento y me da gusto por todos los compañeros, por el trabajo que se viene haciendo desde principio de año. Queremos mantenernos en la cima", añadió.

Por otra parte, Chuy analizó el juego de las Águilas y aseguró que deben estar muy concentrados para evitar pasar un mal rato.

"Ofensivamente creo que hacen la diferencia, no necesitan muchas oprtunidades para concretar y debemos estar atentos porque que tienen jugadores que te pueden cambiar el rumbo del partido; evitaremos darles espacio porque tienen jugadores desequilibrantes, y creo que Cruz Azul debe salir muy enchufado.", apuntó.