Chivas: JJ Macías reveló cómo vivió el contagio de coronavirus

José Juan Macías debutó con Chivas hasta la Jornada 3 del Guardianes 2021 por padecer coronavirus, contagio del que reveló cómo lo vivió.

“Tuve síntomas los primeros cuatro días de fatiga muscular, sentía como si hubiera jugado dos tres partidos, me dio un poco de dolor de cabeza y más que nada cansancio, me sentía muy cansado y me la pasaba en cama dormido", mencionó para Marca Claro.

De igual forma, el delantero rojiblanco contó que le realizaron la prueba antes de cumplir los quince días reglamentarios, por lo que seguía dando positivo.

“Tuve síntomas los primeros cuatro días de fatiga muscular, un poco de dolor de cabeza y cansancio.” EXCLUSIVA @JJMacias9 en #MARCAClaroMVS

102.5 FM

336 Dish

https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/be1p8as0iF — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 25, 2021

"No es que haya recaído, no salí negativo porque yo seguía cumpliendo los días, el coronavirus está en el cuerpo activo. Para la primera prueba yo tenía 10-11 días y salía hasta 12vo o 13vo, entonces yo estaba dentro de los márgenes, solo esperamos a que pasaran más los días", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRUZ AZUL: JONATHAN RODRÍGUEZ QUEDÓ FUERA DE LA CONVOCATORIA PARA EL JUEGO ANTE PACHUCA